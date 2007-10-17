Анализ проведенного исследования

Есть материалы проведенного исследования. Необходимо провести по ним анализ и написать статью. Но не так, чтобы походило на отчет о проведенном исследовании. Уделять внимание выводам и общей проблеме вопроса. Могла бы сделать сама, но нет времени. Материал нужен в воскресенье вечером. Победителя выберу уже сегодня.

p.s. Тема: Женщина и карьера. Акцент делать на том, как совмещать несовместимое: детей и работу, отпуск в разное время с мужем, высокую зарплату свою и нищенскую мужа. Затронуть психологический аспект вопроса. Примерный объем 10 000.