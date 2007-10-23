Срочно статьи по "железной" тематике

Нужно подготовить много текстов по заданой тематике для крупного проекта Предлагается на выбор из 40 тем 30 текстов по теме в тексте 10 разделов по 200 слов можно выбрать несколько тем Оплата: 1$ за 200 слов на WebMoney Сроки сжатые Обращаться: [email protected] Предпочтение ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется рецензия/обзор на ПО, список высылается, срок два дня.
Писать на e-mail.
- Похожие заказы
- $300Копирайтинг30 заявокЗакрыт16 лет назад
- $200
Необходимо написать 3 статьи 3000 - 4000 знаков на тему: почему нужны агентства и риелторы, сложность покупки квартиры. Статьи должны быть информационными, т.е. что бы человек ее прочел и понял ,что лучше обращать к профессионалам для ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Написать статью на английском по теме auto insurance, а именно будет какой то вопрос с этой темы, который необходимо раскрыть в статье. от 400 слов. цена..Копирайтинг7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Требуется человек, знакомый с ТЕХНИЧЕСКИМ анализом валютного рынка форекс, нефти, золота. Нужно писать ежедневные обзоры. Работа постоянная.Копирайтинг5 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходим опытный специалист для рерайтинга текста сайта. Сайт порядка 30 страниц. Расчеты в WebMoney. Все подробности по личке.Копирайтинг23 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $1000
Новому проекту о рекламе, маркетинге и PR требуются удаленные авторы статей, желательно на постоянной основе. Формат: информационные и аналитические статьи о рекламе. Креатив. Нестандартная реклама. Собственные идеи приветствуются. Объем статей - 3-4 тысячи знаков с пробелами. Цена за ...Копирайтинг32 заявкиЗакрыт16 лет назад
Написание ряда статей Тематика: сантехника (ванны, унитазы и т.д.)Копирайтинг16 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется рерайт новостей и статей. Тематика - финансы, экономика. Я даю ссылки на 3-5 сайтов, где есть нужные новости. Вы самостоятельно выбираете 6 новостей в день и делаете рерайт. Затем эти обработанные новости через админку постятся ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт16 лет назад
Есть материалы проведенного исследования. Необходимо провести по ним анализ и написать статью. Но не так, чтобы походило на отчет о проведенном исследовании. Уделять внимание выводам и общей проблеме вопроса. Могла бы сделать сама, но ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Необходимо написать несколько статей о GPS-приемниках (копирайт). Оплата от 3$ за 1000 знаков. Для начала работы необходимо прислать тестовое задание, которое может быть началом статьи, или же самой небольшой статьей. Максимальный размер тестового задания 1000 знаков. ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт16 лет назад