Срочно статьи по "железной" тематике

Нужно подготовить много текстов по заданой тематике для крупного проекта Предлагается на выбор из 40 тем 30 текстов по теме в тексте 10 разделов по 200 слов можно выбрать несколько тем Оплата: 1$ за 200 слов на WebMoney Сроки сжатые Обращаться: [email protected] Предпочтение ...