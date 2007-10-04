Справочники, каталоги предприятий и фирм нужны

Интересуют максимально детальные чертежи перронов Московского Метрополитена. Бюджет варьируется, можно сдавать как по одной станции, так и оптом. Нужна вся платформа от вьезда до вьезда в тоннель. Ваши предложения ниже.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интересуют любые справочники предприятий СНГ в электронном виде.
Кратко опишите сферу БД, какие поля в базе имеются, формат БД, актуальность, каково количество записей в БД. Справочники с завышенной стоимостью и низкой актуалностью не интересны, т.к. данные будут перепроверяться
фильтрами своей БД и телефонным прозвоном.
Ждем ваших предложений.
p.s. В приложении указаны направления по которым нужны справочники.
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