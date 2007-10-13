Поиск информации о торговых площадках

Требуется от 1 чел. для поиска информации по торговым площадкам, в т.ч. и стран хСССР.

Необходимо собрать информацию вида:

Название + урл

Логотип в графическом исполнении (обычно стоит в шапке)

Основные виды товаров

Категория площадки (аукцион, собственный магазин, торговая площадка)

Партнерская программа (если есть) + урл на описание или правила

Краткие правила торговли на ресурсе (если аук или торговая площадка) + урл на правила

Ограничения по странам/регионам или иные - + урл

Перечень способов оплаты + урл

Краткое описание (Торговая площадка плати.ру дает возможность зарегистрированным пользователям совершать продажи своих товаров.....бла-бла-бла)

Формат - *.txt или *.doc

Лого в формате, как на сайте владельце.

При оценке стоимости своего труда, исходите из того, что оплата сдельная, т.е. за каждую торговую площадку.

Если будет назначено более 1 исполнителя, то пересекающиеся ресурсы будут оплачиваться по половине стоимости.

Оплата за пакеты из не менее чем 20 описаний.

Агентские магазины от плати.ру (типа плати.нет и т.д.) не оплачиваются, либо оплачиваются по ставке 15% от назначенной по итогам конкурса.

Оплата только Яндекс Деньги.

P.S. Обязательно указывайте цену своего предложения. Без цены предложения рассматриваться не будут.