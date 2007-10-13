Найти сайты по признаку (парсинг)

Здравствуйте )

Задача состоит в том что нужно найти в сети при помощи поисковиков (гугла, яху, мсн) все сайты проиндексированые ими, по нескольким признакам. Всего в индексе около 27К таких сайтов по версии гугла. Классические методы со сменой доменных зон малоэффективны. Нужен человек который имеет опыт в этом и обладающий достойными инструментами (аура, экскаватор).

Пишите сроки и цены.