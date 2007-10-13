Найти сайты по признаку (парсинг)

$50
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Здравствуйте )

Задача состоит в том что нужно найти в сети при помощи поисковиков (гугла, яху, мсн) все сайты проиндексированые ими, по нескольким признакам. Всего в индексе около 27К таких сайтов по версии гугла. Классические методы со сменой доменных зон малоэффективны. Нужен человек который имеет опыт в этом и обладающий достойными инструментами (аура, экскаватор).

Пишите сроки и цены.

16 лет назад
FOX555
47 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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