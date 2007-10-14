Составление списка наиболее популярных вопросов

Интересуют максимально детальные чертежи перронов Московского Метрополитена. Бюджет варьируется, можно сдавать как по одной станции, так и оптом. Нужна вся платформа от вьезда до вьезда в тоннель. Ваши предложения ниже.
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Требуется составить список наиболее популярных вопросов, задаваемых в поисковых системах Рунета.
Вопросы должны быть составлены в виде законченных предложений, оформленных по всем правилам русского языка.
Слова могут повторяться в разных вопросах.
Вопросы могут иметь сезонную популярность.
Рассматриваю работы, оцениваемые до 200 долларов.
Количество 10 тысяч шт.
Вопросы должны быть составлены одним исполнителем.
Предложите цену и сроки.
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