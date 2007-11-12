Найти статью по С++

Задача: обзвонить 80 компаний г.Екатеринбурга. Цель: добыть информацию. По каждой организации интересуют около 8-10 позиций (5-10 минут разговора, ответы уместятся в 2х строчках) Требования: Вежливость при телефонном разговоре, аккуратность в заполнении отчета. Важно чтоб информация была точной ...
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