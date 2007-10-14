Обзвон компаний г.Екатеринбурга

$50
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Задача: обзвонить 80 компаний г.Екатеринбурга.

Цель: добыть информацию. По каждой организации интересуют около 8-10 позиций (5-10 минут разговора, ответы уместятся в 2х строчках)

Требования: Вежливость при телефонном разговоре, аккуратность в заполнении отчета. Важно чтоб информация была точной и четкой.

Оплата: При полном заполнении отчета (все позиции всех 80 организаций) оплата 1000 рублей в течени 1-2 дней после проверки.

При частичном выполнении задания, оплата 10 рублей / организация.

16 лет назад
chelobuk
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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