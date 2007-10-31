Базы вопросов

Куплю базы(у) популярных вопросов по следующим темам: 1. Бизнес (финансы, банковские услуги , недвижимость, маркетинг, аренда, реклама, бухгалтерия, налогооблажение ит.д)

2. Наука (кроме медицины).

3. Медицина.

4. Бытовая техника

5. Авто-мото

6. где найти + где находится + где скачать; где купить в .... (название города миллионника)

7. Что такое ...

8. Компьютеры, компьютерная техника, орг. техника, программное обеспечение.

9. Интернет.

10. Отдых и туризм.

В ПРИВАТ НЕ ПИСАТЬ, ЧИТАТЬ НЕ БУДУ, вот ася - 609137 или выкладывайте свои предложения здесь