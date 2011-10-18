Drupal6 + Ubercart настройка

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка103 просмотра

Надо настроить:

1) Цену для оптовиков, чтобы роль оптовик видела цену для оптовика.

2) Свойства товара: выпадающие списки размер, цена.

14 лет назад
trusak
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

korzh
47 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$25
1 день

Заявки фрилансеров

korzh
47 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад