Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$10
0 баллов
14 лет назад
HTML
Человек взялся за сайт, мы все подготовили, выбрали шаблон -- попросил просто его натянуть, а остальное обещал доделать сам. Он его натянул, кривовато, обещал доделать -- но в течение 9 дней только обещания и пропадание данного гражданина. Появлялся несколько раз, ссылался на личное и опять пропадал. Так и не получил натянутый шаблон на самую простую CMS
$1
10 баллов
14 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Сайты «под ключ»
1 отзыв(-1)
от $50
от 1 дня
нет рейтинга