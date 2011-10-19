ornengil

Евгений ornengil

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Ищу работу на удаленное администрирование, модерацию.

Отзывы заказчиков

cashelec
Наталья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$10
0 баллов
14 лет назад
Сайт-визитка без CMS, 1 страница, статика
HTML
Человек взялся за сайт, мы все подготовили, выбрали шаблон -- попросил просто его натянуть, а остальное обещал доделать сам. Он его натянул, кривовато, обещал доделать -- но в течение 9 дней только обещания и пропадание данного гражданина. Появлялся несколько раз, ссылался на личное и опять пропадал. Так и не получил натянутый шаблон на самую простую CMS
Cartman
Максим 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
148 отзывов(-1)
$1
10 баллов
14 лет назад
Поставить или исправить модуль репутации на phpBB
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Сайты «под ключ»
1 отзыв(-1)
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