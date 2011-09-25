Нужно создать сайт на движке Joomla, сайт портального типа, тематика музыкальные новости, новости музыки, новости шоу-бизнеса и прочее. Поставить движек, поставить шаблон, блоки, необходимые модули - шаблон который нравися покажу, можно ...
Сайт-визитка без CMS, 1 страница, статика
Здравствуйте.
Необходима 1 статическая страница (сайт-визитка) с внушительным и красивым, строгим дизайном.
Достаточно будет оформленного файла HTML.
Тематика сайта: Помощь в оформлении разрешения на работу УФМС для иностранных граждан.
Указывайте:
1. Ссылки на примеры работ.
2. Срок выполнения с подбором стиля.
3. Стоимость работы.
Выбранный исполнитель
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