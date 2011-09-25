Сайт-визитка без CMS, 1 страница, статика

Человек взялся за сайт, мы все подготовили, выбрали шаблон -- попросил просто его натянуть, а остальное обещал доделать сам. Он его натянул, кривовато, обещал доделать -- но в течение 9 дней только обещания и пропадание данного гражданина. Появлялся несколько раз, ссылался на личное и опять пропадал. Так и не получил натянутый шаблон на самую простую CMS