Сайт-визитка без CMS, 1 страница, статика

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Закрыт14 заявок580 просмотров

Здравствуйте.

Необходима 1 статическая страница (сайт-визитка) с внушительным и красивым, строгим дизайном.

Достаточно будет оформленного файла HTML.

Тематика сайта: Помощь в оформлении разрешения на работу УФМС для иностранных граждан.

Указывайте:

1. Ссылки на примеры работ.

2. Срок выполнения с подбором стиля.

3. Стоимость работы.

HTML
13 лет назад
cashelec
Наталья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

ornengil
Евгений 
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$10
2 дня
Человек взялся за сайт, мы все подготовили, выбрали шаблон -- попросил просто его натянуть, а остальное обещал доделать сам. Он его натянул, кривовато, обещал доделать -- но в течение 9 дней только обещания и пропадание данного гражданина. Появлялся несколько раз, ссылался на личное и опять пропадал. Так и не получил натянутый шаблон на самую простую CMS

Заявки фрилансеров

ornengil
Евгений 
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад

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