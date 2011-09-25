Одностраничный HTML-сайт

$15
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Закрыт12 заявок234 просмотра

Из этого шаблона (http://www.internet-technologies.ru/templates/template_264.html) нужно сделать одностраничный HTML сайт. Собственно задача сведется к редактированию исходника в psd, замене тамошних текстов на мои, удаление навигационного меню.

CMS не нужна. Только один файл index.html и необходимые компоненты (image, css).

CSSHTML
14 лет назад
webserge
Сергей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexLazeb
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

AlexLazeb
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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