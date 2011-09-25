Из этого шаблона (http://www.internet-technologies.ru/templates/template_264.html) нужно сделать одностраничный HTML сайт. Собственно задача сведется к редактированию исходника в psd, замене тамошних текстов на мои, удаление навигационного меню.

CMS не нужна. Только один файл index.html и необходимые компоненты (image, css).