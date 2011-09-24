Нужен сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт8 заявок267 просмотров

Добрый день, уважаемые.

Нужно сделать сайт. Описание в файле.

Жду ваших предложений с ценами и сроками. Оплата предпочтительно ЯД.

Предоплата 30 % , После верстки существующего скрипта и исходников и проверки на работоспособность ещё 20%. После завершения работ на соответствие ТЗ. Окончательный расчёт 50%.

14 лет назад
chak-off
57 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров