Создание персонального онлайн-дневника.

$175
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт8 заявок245 просмотров

Все пожелания находятся в приложенном ТЗ, сроки – 3-5 рабочих дней.

14 лет назад
pavlentiypro
Павел 
34 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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