За основу хотелось бы взять Shop Script WebAsyst, но если есть другие предложения, готов выслушать. Есть уже готовый дизайн в PSD формате, нужно его натянуть на ту CMS, которую будем использовать. ...
Создание персонального онлайн-дневника.
Все пожелания находятся в приложенном ТЗ, сроки – 3-5 рабочих дней.
Заявки фрилансеров
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