Сайт под ключ

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Закрыт11 заявок325 просмотров

Необходимо сделать аналог проекта ebay.com.

Сайт нужно будет сделать мультиязычный (азербайджанский, русский, английский)

Быть может появятся еще моменты, которые уже уточним по ходу.

Есть готовый ТЗ, подробности в личной переписке с выбронным кандидатом.

Необходимо три ответа:

1. Обязательно наличие отзывов и портфолио

2. Стоимость

2. Сроки

14 лет назад
axmedov
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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