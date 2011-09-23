Сайт под ключ

Необходимо сделать аналог проекта ebay.com.

Сайт нужно будет сделать мультиязычный (азербайджанский, русский, английский)

Быть может появятся еще моменты, которые уже уточним по ходу.

Есть готовый ТЗ, подробности в личной переписке с выбронным кандидатом.

Необходимо три ответа:

1. Обязательно наличие отзывов и портфолио

2. Стоимость

2. Сроки