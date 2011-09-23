За основу хотелось бы взять Shop Script WebAsyst, но если есть другие предложения, готов выслушать. Есть уже готовый дизайн в PSD формате, нужно его натянуть на ту CMS, которую будем использовать. ...
Нужен новый сайт-комьюнити для спорт-кайт клуба.
Есть сайт на движке кууби, во первых не удобный, во вторых хакают постоянно. Хочется что-то поновее, поудобнее и с хорошей защитой. На сайте должно быть инфо о клубе, школах, погоде. Главное - раздел новости - главный, должна быть удобная сортировка по темам - отчеты о поездках зима, лето, мероприятия- соревнования, оборудование обзоры и т.д. Желательно сделать отдельный вход для авторов с возможностью только создания статей-новостей. Должен быть виртуальный учебник, куда будут размещаться статьи для новичков, их можно так же дублировать в новости. Раздел видео тоже хорошо бы сделать с разветвлением по тематике и тоже отражать в новостях. Дизайн минимальный.
Заявки фрилансеров
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