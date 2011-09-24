Создание сайта на joomla + интернет-магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт15 заявок249 просмотров

Требуется создание сайта для компьютерной фирмы порядка 30-40 страниц.Контент предоставим.В основном верстка,по дизайну макет предоставим.

Joomla
14 лет назад
sogaz_2011
Фомин 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Городской портал

    Добрый день! Требуется создать информационный портал города От Вас цена, срок и на каком движке собираетесь воплощать!!

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен новый сайт-комьюнити для спорт-кайт клуба.

    $500

    Есть сайт на движке кууби, во первых не удобный, во вторых хакают постоянно. Хочется что-то поновее, поудобнее и с хорошей защитой. На сайте должно быть инфо о клубе, школах, погоде. Главное - раздел новости - ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Проект автомобильной тематики "Отзывы мастера"

    $1000

    Концепция сайта. Сайт содержит 3 основных раздела: Каталог автомастеров, с их контактами и данными Каталог отзывов автомастеров и историй ремонтов о машинах, узлах и агрегатах. Форум. Миссия проекта – ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сайт под ключ

    Необходимо сделать аналог проекта ebay.com. Сайт нужно будет сделать мультиязычный (азербайджанский, русский, английский) Быть может появятся еще моменты, которые уже уточним по ходу. Есть готовый ТЗ, ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Студенческий портал

    $5000

    Требуется разработать систему для "социальной сети" студентов, точнее сервис, где будет объединено 3 университета. Приблизительные функциональные разделы: - Общая справочная информация (расписание, графики и т.п.); - Преподаватели, студенты (списки учащихся доступны разумеется ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработать сайт под ключ

    Основной и необходимый перечень работ(нефлешевый сайт): 1) Разработка ТЗ – 2) Разработка концепции дизайна – 3) разработка типовых страниц - 4) программная ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    14 лет назад