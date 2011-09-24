Требуется создание сайта для компьютерной фирмы порядка 30-40 страниц.Контент предоставим.В основном верстка,по дизайну макет предоставим.
Создать полную копию интернет-магазина
Необходимo создать полную копию интернет магазина freybi.ru.
с установкой на хостинг.
Так же в магазине должна иметься возможность изменения текста во вкладках для администратора и стоимости продукции.
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