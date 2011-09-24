Создать полную копию интернет-магазина

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Закрыт16 заявок286 просмотров

Необходимo создать полную копию интернет магазина freybi.ru.

с установкой на хостинг.

Так же в магазине должна иметься возможность изменения текста во вкладках для администратора и стоимости продукции.

14 лет назад
dez1209
Денис 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
13 дней назад
14 лет назад
$450
22 дня

Заявки фрилансеров

rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
13 дней назад
14 лет назад