Базово требуется написать примитивный сайт на php, с полями регистрации пользователя и входом... все. Далее, уже за отдельную плату будут вноситься правки и выстраиваться структура всего сайта.
Создание сайтов
Здравствуйте, данное предложение будет интересным в первую очередь новичкам. Так как Плачу я не много.
И так цель задачи делать сайты мне определенной тематики, то есть только на денвере, вы выбираете движок настраиваете шаблон по теме, и заливаете туда 250 статей( не новостей) по теме, но не как попало, а красиво читаемо оформить и подобрать картинку.
Интересуют сайты коммерческой тематики, которые без проблем входят в индекс Яндекса и стабильно там находятся. Готов выкупать большими объемами. Цена сайта договрная, в дальнейшем при хорошем сотрудничестве могу и увеличить. Сайт должен быть должным образом оформлен, наполнен интересными для читателей статьями, иметь четкую тематику.
Вот более детальные требования к сайту:
- наполнение именно статьями, а не новостями. Материал со временем не должен терять свою актуальность. Именно поэтому новости не подходят.
- статьи должны быть отформатированы, разбиты на абзацы для удобства чтения.
- готовый сайт должен содержать 200-300 статей.
- сайт должен быть красиво оформлен, подобран тематический дизайн, меню для навигации.
- материал для статей обязательно брать с разных сайтов.
Если сможете выполнять объем в 2-4 сайта в день, будет просто идеально.
Жду примеры подобных работ. Сначала начнем с одного сайта.
В дальнейшем могу попросить от вас и помощь в установке на хостинг. В зависимости от выбранного вами движка.
И пожалуйста если вам не подходит моя цена, то не пишите мне не каких гадостей.
Заявки фрилансеров
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