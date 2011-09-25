Создание сайтов

Здравствуйте, данное предложение будет интересным в первую очередь новичкам. Так как Плачу я не много.

И так цель задачи делать сайты мне определенной тематики, то есть только на денвере, вы выбираете движок настраиваете шаблон по теме, и заливаете туда 250 статей( не новостей) по теме, но не как попало, а красиво читаемо оформить и подобрать картинку.

Интересуют сайты коммерческой тематики, которые без проблем входят в индекс Яндекса и стабильно там находятся. Готов выкупать большими объемами. Цена сайта договрная, в дальнейшем при хорошем сотрудничестве могу и увеличить. Сайт должен быть должным образом оформлен, наполнен интересными для читателей статьями, иметь четкую тематику.

Вот более детальные требования к сайту:

- наполнение именно статьями, а не новостями. Материал со временем не должен терять свою актуальность. Именно поэтому новости не подходят.

- статьи должны быть отформатированы, разбиты на абзацы для удобства чтения.

- готовый сайт должен содержать 200-300 статей.

- сайт должен быть красиво оформлен, подобран тематический дизайн, меню для навигации.

- материал для статей обязательно брать с разных сайтов.

Если сможете выполнять объем в 2-4 сайта в день, будет просто идеально.

Жду примеры подобных работ. Сначала начнем с одного сайта.

В дальнейшем могу попросить от вас и помощь в установке на хостинг. В зависимости от выбранного вами движка.

И пожалуйста если вам не подходит моя цена, то не пишите мне не каких гадостей.