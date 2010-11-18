barab69

Виталий Бараболиков barab69

 
55 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Преподаватель. Разработка проектов на Joomla. Создание интернет магазинов

Разработка проектов на Joomla, Drupal, Bitrix, Simpla,WordPress

Создание интернет магазинов.

Программирование.

Составление прикладных программ.

Языки Delphi

Не исключено выполнение курсовых, контрольных работ по программированию и информатике.

Отзывы заказчиков

Alex_MM
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Необходим сайт BTL агентства "под ключ"
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
pa_apelsin
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$1508
10 баллов
13 лет назад
Доработка двух проектов на Joomla
Joomla
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
MelAlex
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Настроить и русифицировать корзину Virtuemart
Joomla
Супер! очень грамотно разобрался с довольно сложной задачей. Виталий умеет находить нестандартные и успешные решения. в джумле - просто супер. рекомендую всем!
Четко поставленное задание. Своевременная оплата даже с премией. В общем человек слова и дела. Все необходимые материалы и условия для работы были выполнены. Четко и лаконично изложено суть задачи. При разработке следует отметить что пользователь использует высокоэффективные методы разработки сайтов, все работы выполняет на высоком уровне, профессионально и с надлежащим качеством. Еще раз повторюсь, что оплата работы была произведена в срок и с премиальными. Всем настоятельно рекомендую.
Ответный отзыв
frostpv
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$2
10 баллов
14 лет назад
Выпадающее меню джумла
Joomla
Спасибо большое за помощь, очень приятно было сотрудничать
Пунктуальный, честный, обязательный заказчик и исполнитель. Сотрудничество было продуктивным, все материалы предоставлены и изложены четко и понятно. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
129380
64 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Создание и администрирование сайтов.
Спасибо...получил подробные консультационные услуги.Благодарен за сотрудничество.
Было очень приятно работать. Своевременная постановка заданий и очень пунктуальный заказчик. Оплата произведена вовремя и надлежащим образом
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