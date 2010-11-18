Преподаватель. Разработка проектов на Joomla. Создание интернет магазинов
Разработка проектов на Joomla, Drupal, Bitrix, Simpla,WordPress
Создание интернет магазинов.
Программирование.
Составление прикладных программ.
Языки Delphi
Не исключено выполнение курсовых, контрольных работ по программированию и информатике.
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$1508
10 баллов
13 лет назад
Joomla
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
13 лет назад
Joomla
Супер! очень грамотно разобрался с довольно сложной задачей. Виталий умеет находить нестандартные и успешные решения. в джумле - просто супер. рекомендую всем!
Ответный отзыв
Четко поставленное задание. Своевременная оплата даже с премией. В общем человек слова и дела. Все необходимые материалы и условия для работы были выполнены. Четко и лаконично изложено суть задачи. При разработке следует отметить что пользователь использует высокоэффективные методы разработки сайтов, все работы выполняет на высоком уровне, профессионально и с надлежащим качеством. Еще раз повторюсь, что оплата работы была произведена в срок и с премиальными. Всем настоятельно рекомендую.
$2
10 баллов
14 лет назад
Joomla
Спасибо большое за помощь, очень приятно было сотрудничать
Ответный отзыв
Пунктуальный, честный, обязательный заказчик и исполнитель. Сотрудничество было продуктивным, все материалы предоставлены и изложены четко и понятно. Спасибо за сотрудничество.
$50
10 баллов
15 лет назад
Спасибо...получил подробные консультационные услуги.Благодарен за сотрудничество.
Ответный отзыв
Было очень приятно работать. Своевременная постановка заданий и очень пунктуальный заказчик. Оплата произведена вовремя и надлежащим образом