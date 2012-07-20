pa_apelsin

Всем привет, Есть верстка ,есть ТЗ - нужно натянуть все на SIMPLA Проект не простой,есть сравнение товаров, 1С. Оставляйте заявки со ссылками на портфолио с проектами на SIMPLA Только с опытом работы с SIMPLA, без портфолио не рассматриваются кандидаты.