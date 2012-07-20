pa_apelsin

Александров pa_apelsin

 
39 летУкраина/Одесса
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
smirnov-expert
Александр 
34 годаКазахстан
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$2200
0 баллов
11 лет назад
Написание МЛМ
13 августа 2012 года Игорь Александров принял мою заявку в сервисе weblancer.net к проекту по программированию сетевой системы. Принятию заявки предшествовали следующие договоренности: Отложенная предоплата 20% производится после начала фактических работ, созданию каркаса административной части с работой пары компонентов («авторизация», «администраторы», «профиль»). Для удобства совместного проекта мной были дополнительно предоставлены следующие услуги: 1. Предоставление места на сервере и временного домена для наблюдения со стороны Заказчика прогресса за работой – http://rknet.dev.ap0stal.ru. Адрес админки: http://rknet.dev.ap0stal.ru/backend логин и пароль admin. 2. Создание проекта в системе управления проектами «Redmine» для комфортного взаимодействия в рамках работы над проектом – http://redmine.leccg.ru 15 августа, согласно достигнутым ранее договоренностям, был опубликован на сервере административный каркас с работающими компонентами «авторизация», «администраторы», «профиль» и кроме того дополнительным компонентом «Словари» и полным модулем «Локализация», которая позволяет добавлять в систему новые языки и сразу переводить на него систему. На предложение произвести перевод предоплаты, Игорь повел себя странно – начал утверждать, что система не готова (прошло 2 дня разработки из 35 заявленных) и переводить 440 WMZ не желает, а может «сделать одолжение и перевести мне 200 WMZ». Объясняя свое решение опасением тем, что его обманут, предложил мне воспользоваться «Сделкой без риска», тем самым нарушая достигнутые ранее договоренности. Я согласился. Однако, даже этого перевода не последовало. С 16 августа Игорь не выходит на связь. В связи с вышеизложенным, и тем, что фриланс – мой основной источник дохода, которым я не могу рисковать, работая с сомнительным Заказчиком, невыполняющем достигнутые ранее договоренности. Я в одностороннем порядке расторгаю сотрудничество с Игорем Александровым над текущим проектом и не буду с ним сотрудничать в будущем. Однако, за фактически выполненные работы, аренду хостинга и доменного имени, предоставление доступа в систему управления проектами «Redmine», ознакомление с внутренними регламентами принятия работ (собственный «стандарт качества») требую оплаты в размере 220 WMZ. Вышеназванная сумма должна быть переведена на мой кошелек Z115028030021 до 25 августа 2012 года. В случае просрочки, налагается пеня в размере 0.6% в день, за каждый полный и неполный день просрочки. Отрицательный отзыв будет удален только после погашения возникшей задолженности Игоря Александрова передо мной.
barab69
54 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1508
10 баллов
11 лет назад
Доработка двух проектов на Joomla
Очень хороший заказчик. Четко поставленные задания и все необходимые материалы выданы в срок. Оплата произведениа своевременно. Рекомендую.
Отлично справился с поставленной задачей! Рекомендую
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AlexKantegro
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта
Отличный заказчик. Ставит четко задачу. Было приятно с ним работать, рекомендую.
Дизайнер высшего уровня!!! Я пришел с голыми словами о идеи,с первого макета - в точку! Я очень доволен! Рекомендую! Будем сотрудничать еще! P.S. Для сомневающихся - мой скайп pa_apelsin подтвержу лично
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