pa_apelsin

Всем привет, нужно настроить функционал сайта на Joomla с нуля Тематика сайта - недвижимость, дизайн есть, нужен - функционал У кого есть опыт работы, оставляйте контакты
- $250Веб-программирование14 заявокЗакрыт11 лет назад
Всем привет,нужно очень оперативно сверстать одну страницу оставляйте контакты, интересуют срок максимум до утра, по-этому просьба,тех кто занят - не тратить наше общее времяHTML-верстка13 заявокЗакрыт11 лет назад
Всем привет, интересует создание сайта аналог битвы брендов,кто сталкивался уже с такими проектами оставляйте желаемую сумму оплаты и сроки реализацииВеб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $2500
Всем привет Нужно написать млм систему, с разграничением доступов, ну и само-собой реферальной системой У кого был опыт/наработки,оставляйте контакты и примеры Бюджет 1200-1500$ Сроки - месяцЗакрыт11 лет назад
- $250
Всем привет,нужно сверстать макет страницы и натянуть его на Joomla Тематика - недвижимость(фильтры поиска,новости и т.д. и т.п.) Бюджет ~200$Веб-программирование12 заявокЗакрыт11 лет назад
Всем привет Есть верстка нужно натянуть на Joomla Тематика - агенство недвижимости (аренда,продажа) Рассматриваются кандидаты только с примерами работ по тематике проектаВеб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Всем привет. Интересует модуль бронирования для тур сайта, есть много открытых модулей - можно использовать их. Пишите пож-та только те, у кого реально есть опыт работыВеб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Всем привет, Нужно разработать приложение по мониторингу цен Для популярных платформ телефонов - iOS, Android,Iphone У кого есть опыт работы оставляйте контакты и вилку ценМобильные приложения2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Все привет Все просто — есть 25 страниц, ну верстка по последним требованиям к технологиям верстки Сроки теперь уже жмут т.к. работы была отдана вот этому не адеквату - http://www.weblancer.net/users/webJohn/, но толку ноль.По-этому отдам предпочтение разумной цене ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Всем привет Нужно сделать сайт каталог - есть ТЗ,есть верстка Сделать нужно оперативно и качественно Жду предложенийВеб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно оперативно закончить натяжку макетов на движек Joomla А также доработать форму отправки заказа Только с опытом работы! Оставляйте контакты,приступить нужно сегодня Для программистов с хорошим рейтингом - предоплатаВеб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Всем привет Итак,суть проекта продвинуть сайт,НО т.к. уже ушло пол года и много денег,а результата не получили совершенно никакого+судебные тяжбы забрали не мало времени,по-этому: Условия следующие - кандидаты ТОЛЬКО Украина,ТОЛЬКО подписание договора,оплата СТРОГО поле первых результатов. ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Всем привет Есть сайт который делал программист,но пропал. Задача, изменить структуру сайта,а также доработать по требования Есть ТЗ по смене структуры,также - все необходимые исходникиВеб-программирование13 заявокЗакрыт11 лет назад
Все привет Все просто - есть 25 страниц,ну верстка по последним требованиям к технологиям верстки Сроки не жмут,по-этому отдам предпочтение разумной ценеHTML-верстка38 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Всем привет Нужно оперативно натянуть верстку на каталог Joomla Оставляйте контактыВеб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Всем привет, Есть верстка ,есть ТЗ - нужно натянуть все на SIMPLA Проект не простой,есть сравнение товаров, 1С. Оставляйте заявки со ссылками на портфолио с проектами на SIMPLA Только с опытом работы с SIMPLA, без портфолио не рассматриваются кандидаты.Закрыт11 лет назад
- $250
Всем привет Есть купленный Битрикс, нужно очень оперативно натянуть верстку на простой магазин Главная,каталог,страница товара Оставляйте предложения,выбор исполнителя - сегодня P.S. Опыт работы с Bitrix обязателен!Закрыт11 лет назад
- $50
Всем привет, нужно написать модуль сравнения товаров для VM2 жду предложенийВеб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Всем привет Интересует написание приложения под андроид и ios мониторинг цен Сколько стоит нынче такое удовольствие?Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Приветствую Нужен программист со знанием системы moodle Нужно объединить с CMS для удаленного обучения курсам Кто работал с этой системой,оставляйте контактыВеб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад