Настроить и русифицировать корзину Virtuemart

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Завершен2 заявки135 просмотров

Есть сайт http://massage-portal.com.ua

сайт создан на джумле 2.5 c virtuemart 2.06

Не могу русифицировать корзину. удалить ее как модуль, чтобы поставить другой - тоже не могу.

нужна помощь.

спасибо.

Joomla
13 лет назад
MelAlex
44 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

barab69
55 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
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1 день
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barab69
55 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад