Настроить и русифицировать корзину Virtuemart

Четко поставленное задание. Своевременная оплата даже с премией. В общем человек слова и дела. Все необходимые материалы и условия для работы были выполнены. Четко и лаконично изложено суть задачи. При разработке следует отметить что пользователь использует высокоэффективные методы разработки сайтов, все работы выполняет на высоком уровне, профессионально и с надлежащим качеством. Еще раз повторюсь, что оплата работы была произведена в срок и с премиальными. Всем настоятельно рекомендую.