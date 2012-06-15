Необходимо доработать интернет-магазина на OpenCart. Чуть изменить дизайн.
Магазин одного товара на ecwid.com
Здравствуйте!
Требуется полная детальная проработка магазина на системе ecwid.com
В каталоге 1 (один) товар.
Всё настроить, зарегистрироваться, подключить платёжные системы.
Сдать полностью настроенный и готовый к продажам интернет-магазин.
Пожалуйста, оставляйте заявку на Проект только в том случае, если Вы хорошо знаете подводные камни ecwid
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