Скидка от кол-ва товаров в корзине - ОpenСart

суть скидки: чем больше товаров в корзине, тем больше скидка вплоть до 100% скидки

например:

добавили 2 товара за 250 и 230 грн, скидка должна рассчитываться автоматически от товара который дешевле в корзине, если товара 3 то принцип тот же только скидка больше.

вместо стандартного в опен карте:

Сумма: 720.00 грн

Итого: 720 грн

должно стать:

Сумма: 720.00 грн

Скидка: 58 грн

Итого: 729 грн

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скидка должна округляться до целых в пользу покупателя