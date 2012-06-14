Необходимо доработать интернет-магазина на OpenCart. Чуть изменить дизайн.
Скидка от кол-ва товаров в корзине - ОpenСart
суть скидки: чем больше товаров в корзине, тем больше скидка вплоть до 100% скидки
например:
добавили 2 товара за 250 и 230 грн, скидка должна рассчитываться автоматически от товара который дешевле в корзине, если товара 3 то принцип тот же только скидка больше.
вместо стандартного в опен карте:
Сумма: 720.00 грн
Итого: 720 грн
должно стать:
Сумма: 720.00 грн
Скидка: 58 грн
Итого: 729 грн
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скидка должна округляться до целых в пользу покупателя
Заявки фрилансеров
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