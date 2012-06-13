Дизайн и верстка интернет магазина

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт33 заявки258 просмотров

Здравствуйте Уважаемые Фрилансеры!!

Нужен дизайн интернет магазина товаров для дома, в основном текстиль.

Необходимо разработать дизайн и сверстать макеты.

Домен, хостинг, логотип есть.

Требования к дизайну:

1. Дизайн должен быть не резиновым (т.е центральная контентная часть шириной 1024 пиксела и поля справа и слева, которые растягиваются, при изменении размеров окна браузера)

2. Сайт должен корректно отображаться на мониторах с размером экрана 1024х768 пикселов и больше

3. Сайт должен корректно отображаться в браузерах: IE 7+,Opera 10+,FF3+,Chrome,Safari

Количество уникальных страниц порядка 10.

Прототипы интерфейса с пожеланиями вышлю по запросу.

13 лет назад
evgenevna
Анна 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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