Интернет-магазин на CMS Оpencart

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Завершен8 заявок178 просмотров

Нужно создание сайта с интернет магазином.

-нужно чтобы был выбор по различным критериям

- совмещение с общей складской базой наличия товара.

- возможность указывать Артикул товара, Цвет, Материал - возможность поиска товара по размеру и росту

Рассчитанный на 1000 единиц товара.

На данный момент есть дизайн.

Нужно сделать

1. html верстку

2. Натянуть все на движок и настроить все компоненты, плюс наполнение.

HTML
13 лет назад
videosec5
Дмитрий 
53 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Woewudski
Иванов 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
69 отзывов(-2)
13 лет назад
$400
7 дней
Задание выполнил в полной мере, как и оговаривали, включая нестандартные моменты и сео-дружественность. Был постоянно на связи и можно было наблюдать за процессом онлайн. После завершения работ не раз консультировал по управлению интернет-магазином. Всем доволен, исполнитель порядочный и профессиональный !!! Всем рекомендую !!!!
все отлично. рекомендую.

Заявки фрилансеров

Woewudski
Иванов 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
69 отзывов(-2)
13 лет назад