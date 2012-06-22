Скрипт Vamshop. Исправить неполадки и доработка. 1. Неотображается страница корзины при добавлении товара 2. не заливается товар Доработка 1. Форма заказа 2. доработка в корзине.
Интернет-магазин на CMS Оpencart
Нужно создание сайта с интернет магазином.
-нужно чтобы был выбор по различным критериям
- совмещение с общей складской базой наличия товара.
- возможность указывать Артикул товара, Цвет, Материал - возможность поиска товара по размеру и росту
Рассчитанный на 1000 единиц товара.
На данный момент есть дизайн.
Нужно сделать
1. html верстку
2. Натянуть все на движок и настроить все компоненты, плюс наполнение.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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