Натянуть дизайн в PSD на Webasyst ShopScript

Имеется дизайн интернет-магазина (файлы в формате PSD) и движок интернет-магазина Webasyst Shopscript

Требуется:

--------------

1. Сверстать все созданные страницы макета. Верстка должна быть выполнена под шаблоны ShopScript-а: основа DIV-ы, иногда попадаются внутри и Таблицы. Архив с jpeg файлами дизайна в приложении.

Требования к верстке:

- Валидная XHTML

- Соблюдаем семантику насколько возможно (Eg: элементы дизайна делаем с помощью CSS, а не с помощью картинок)

- Кодировка UTF-8

- Соответствие макету

- Кроссбразерность в IE 7+, Safari 4+, Opera 9+, Firefox 3+ (хаков быть не должно, используем условное подключение соответствующих файлов стилей при необходимости).

- Работоспособность при выключенном Javascript

- Сайт должен нормально смотреться во всех стандартных разрешениях от 1024 и выше и не иметь горизонтального скролла

- Название элементов, классов и всего прочего должны быть на английском и соответствовать логике:

Правильно: top_left_block, page_title

Неправильно: block_1, verhniy_leviy_block, header1, zagolovok_stranitsi

2. Натяжка сверстанного дизайна на готовый движок — должна быть выполнена как отдельный шаблон для Shopscript-а, чтобы при ОБНОВЛЕНИИ дизайн не слетал. При выборе данного шаблона — все страницы должны быть в тему дизайна, те дефолтные нигде не должны вылезать. Поэтому вы должны быть знакомы с данным скриптом.

(*) Доработка по функционалу — немного отличному от стандартного поведения ShopScript' a:

- Блок Распродажи (делается стандартными Списками) — из админки должна быть возможность указать товар, который участвует в распродаже — и он отдельно выводится с ценой

- При добавлении товара — Корзина не должна открываться сразу (как по умолчанию сделано в ShopScript), а просто всплывать сообщение что Товар добавлен в корзину, которое исчезает через-некторое время (типа как на Хабре сделано добавление поста в избранное. Кому непонятно - могу выслать скриншот)

Заявки подавать в формате:

-------------------------------------

1. Ссылки на примеры ваших работ по «натяжке» на ShopScript

2. Цена и срок

Схема сотрудничества:

------------------------------

- Заключаем договор (через Weblancer), в котором будут оговорены все условия, чтобы потом не было разногласий и была возможность оставить друг-другу соответствующие отзывы

- оплата через weblancer по системе безопасных сделок или напрямую (на выбор исполнителя) после сдачи работ.