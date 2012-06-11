Суть задачи, есть сайт интернет-магазина с каталогом.Товарных позиций немного но планируется расширение в будущем. Текущая CMS самописная и разработчик канул в лету. Требуется - перенести сайт на CMS Drupal с сохранением текущей функциональности. Предусмотреть ...
Натянуть дизайн в PSD на Webasyst ShopScript
Имеется дизайн интернет-магазина (файлы в формате PSD) и движок интернет-магазина Webasyst Shopscript
Требуется:
--------------
1. Сверстать все созданные страницы макета. Верстка должна быть выполнена под шаблоны ShopScript-а: основа DIV-ы, иногда попадаются внутри и Таблицы. Архив с jpeg файлами дизайна в приложении.
Требования к верстке:
- Валидная XHTML
- Соблюдаем семантику насколько возможно (Eg: элементы дизайна делаем с помощью CSS, а не с помощью картинок)
- Кодировка UTF-8
- Соответствие макету
- Кроссбразерность в IE 7+, Safari 4+, Opera 9+, Firefox 3+ (хаков быть не должно, используем условное подключение соответствующих файлов стилей при необходимости).
- Работоспособность при выключенном Javascript
- Сайт должен нормально смотреться во всех стандартных разрешениях от 1024 и выше и не иметь горизонтального скролла
- Название элементов, классов и всего прочего должны быть на английском и соответствовать логике:
Правильно: top_left_block, page_title
Неправильно: block_1, verhniy_leviy_block, header1, zagolovok_stranitsi
2. Натяжка сверстанного дизайна на готовый движок — должна быть выполнена как отдельный шаблон для Shopscript-а, чтобы при ОБНОВЛЕНИИ дизайн не слетал. При выборе данного шаблона — все страницы должны быть в тему дизайна, те дефолтные нигде не должны вылезать. Поэтому вы должны быть знакомы с данным скриптом.
(*) Доработка по функционалу — немного отличному от стандартного поведения ShopScript' a:
- Блок Распродажи (делается стандартными Списками) — из админки должна быть возможность указать товар, который участвует в распродаже — и он отдельно выводится с ценой
- При добавлении товара — Корзина не должна открываться сразу (как по умолчанию сделано в ShopScript), а просто всплывать сообщение что Товар добавлен в корзину, которое исчезает через-некторое время (типа как на Хабре сделано добавление поста в избранное. Кому непонятно - могу выслать скриншот)
Заявки подавать в формате:
-------------------------------------
1. Ссылки на примеры ваших работ по «натяжке» на ShopScript
2. Цена и срок
Схема сотрудничества:
------------------------------
- Заключаем договор (через Weblancer), в котором будут оговорены все условия, чтобы потом не было разногласий и была возможность оставить друг-другу соответствующие отзывы
- оплата через weblancer по системе безопасных сделок или напрямую (на выбор исполнителя) после сдачи работ.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо ДОДЕЛАТЬ магазин автозапчастей — autogarage.kiev.ua. Реализован на Друпале (Drupal). Требуются небольшие корректировки на рабочем сайте. + реализовать фильтр по категориям. В предложении просьба указывать отдельно цену на реализацию фильтра. Подробности в файлеИнтернет-магазины4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Цветочный интернет-магазин на Битриксе. основные стандартные страницы. (личный кабинет, корзина, каталог...). 2 языка, подключение 1С. Необходимо сделать всю техническую часть. Дизайн и контент с нашей стороны.Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужен магазин с точным функционалом как этот http://www.cymax.com. Сайт будет работать на территории Америки, нужно будет привязать к нему шопинг кард и пайпал. Тут пример работы шопинг карт: http://1click2buy.myshopify.com/cart добавте товар в корзину ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $100
Для ознакомления с заданием, прошу дать о себе знать только тех кто знаком с CMS PrestaShop.Закрыт13 лет назад
Необходимо создать интернет магазин на Битрикс с последующей связкой с 1С: - консультации по созданию номенклатуры 1С для правильной синхронизации с сайтом - доработка модулей в 1С по необходимости - ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт13 лет назад
Создать шаблонный магазин детских товаров на OpenCart согласно прикрепленному тз. В тз на дизайн внимания не обращать т.к. изначально планировалось делать сайт с нуля, а потом было решено купить шаблон. Указывайте свои цены и ...Закрыт13 лет назад
- $50
Все доброго времени суток! Необходима доработка Интернет - магазина, точнее вот что: - изменить адреса нахождения фактического магазина, т.е. который находится в г. Астана по некоторым вкладкам, где самостоятельно не смог откорректировать; ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен магазин с точным функционалом как этот http://www.cymax.com . Сайт будет работать на территории Америки, нужно будет привязать к нему шопинг кард и пайпал. Тут пример работы шопинг карт: http://1click2buy.myshopify.com/cart добавте товар в ...Закрыт13 лет назад
- $350
Требуется создать интернет -магазин косметики.Аналог магазин http://www.cosmea.ru/ Необходимо: -подобрать движок магазина(бесплатный и удобный в пользовании) -подобрать и сверстать дизайн -создать собственно сам магазин. -показать управление сайтом заказчику ...Интернет-магазины18 заявокЗакрыт13 лет назад