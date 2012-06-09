Необходимо создать интернет магазин на Битрикс с последующей связкой с 1С:

- консультации по созданию номенклатуры 1С для правильной синхронизации с сайтом

- доработка модулей в 1С по необходимости

- минимальный дизайн для сайта

- выбор оптимального шаблона под наши нужды и его настройка под наши нужды с нуля

- оптимизация сайта

- дальнейшие оперативные консультации и поддержка сайта.