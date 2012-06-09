Ищем фрилансера, который мог бы вносить постоянные изменения и доработки в действующий интернет-магазин. CMS Magento 1.6.2 работает на виртуальном сервере под управлением Centos 6, Nginx, APC PHP, MySQL, Varnish cache. ...
Создать интернет-магазин на Битрикс
Необходимо создать интернет магазин на Битрикс с последующей связкой с 1С:
- консультации по созданию номенклатуры 1С для правильной синхронизации с сайтом
- доработка модулей в 1С по необходимости
- минимальный дизайн для сайта
- выбор оптимального шаблона под наши нужды и его настройка под наши нужды с нуля
- оптимизация сайта
- дальнейшие оперативные консультации и поддержка сайта.
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