Сайт по книжной тематике

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки186 просмотров

Нужно создать копию сайта ru.calameo. com

Главное чтобы совпадал функционал.

За подробностями в ICQ - 7066635

13 лет назад
vostok
Леонид 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Установить Opencart на имеющийся хостинг

    $20

    1) Подобрать 10-20 тематических готовых шаблонов дизайна(тематика в направлении реклама, неон, феерверки, празник) 2) Выбираем 1-н самый подходящий для решения конкретной задачи 3) Установить Open-cart с выбраным шаблоном на имеющийся хостинг... ...

    Opencart
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Движок магазина с компонентой склад

    $500

    Нужен движок магазина с компонентой склад. Подробное ТЗ — выбранным кандидатам. Без аналогичных работ в портфолио предложения не рассматриваю. Рассматриваю предложения только от участников с рейтингом.

    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ticket

    $130

    Нужен простой магазин состоящий из двух страниц на первой главной инфа о фирме и перечень товаров в строчку.при выборе необходимого товара переход на подстраницу в которой выбирается свойства товара по всем вопросам аська 573 426 ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Редизайн сайта 1sofia.ru

    редизайн сайта с дальнейшим продвижением! Мысли по дизайну сайта уже есть, нужна реализация, и конкретный бюджет и реальный, адекватный бюджет по дальнейшему продвижению!

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Небольшие доработки на VAMshop сделать

    В частности - подправить ссылки, общий шрифт сайта, сделать чтобы баннеры открывались в этом же окне, поставить код гугл аналитикс и яндексовские два кода. Также сменить почту в админке. Да, и еще добавить ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание Интернет-магазина на Bitrix

    Необходимы консультативные услуги на стадии создания сайта с использованием стандартного шаблона (планируется использовать стандартный шаблон, не соответствующий тематике продаваемых товаров) в дальнейшем понадобится помощь для доработки и кастомизации сайта под конкретные нужды с учетом специфики ...

    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание инет-магазина

    Необходимо создание интернет-витрины/интернет-магазина для торговой компании. Основные требования: 1. Уникальный дизайн 2. Связка с 1С 3. Порядка 10 тыс. позиций номенклатуры 4. Хорошая работа под нагрузкой 5. ...

    Интернет-магазины19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программа для интернет-магазина

    $200

    Нужно подключить программу к интернет магазину, для работы с прайсами, ценами, наличием товаров, приоритетами для яндекс маркета, пример такой программы shopclient. Ниже скриншоты программы которая мне нужна. Все вопросы в аську 400898634

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад