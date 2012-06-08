Нужен простой магазин состоящий из двух страниц на первой главной инфа о фирме и перечень товаров в строчку.при выборе необходимого товара переход на подстраницу в которой выбирается свойства товара по всем вопросам аська 573 426 ...
Установить Opencart на имеющийся хостинг
1) Подобрать 10-20 тематических готовых шаблонов дизайна(тематика в направлении реклама, неон, феерверки, празник)
2) Выбираем 1-н самый подходящий для решения конкретной задачи
3) Установить Open-cart с выбраным шаблоном на имеющийся хостинг...
ПС... в дальнейшем поддержка и доработка/доустановка мелочей за дополнительную плату
Заявки фрилансеров
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