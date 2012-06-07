Необходимы консультативные услуги на стадии создания сайта с использованием стандартного шаблона (планируется использовать стандартный шаблон, не соответствующий тематике продаваемых товаров) в дальнейшем понадобится помощь для доработки и кастомизации сайта под конкретные нужды с учетом специфики ...
Доработка модуля доставки магазина на vamshop
Требуется доработать модуль доставки магазина на vamshop, то есть чтобы была возможность устанавливать цену на каждый город, а не на всю географическую зону + мелкие правки
Заявки фрилансеров
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