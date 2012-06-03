Доработка joomla + VM

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки136 просмотров

Требуется доработка интернет-магазина на joomla + virtuemart. Исправление ошибок в коде, ускорение отклика сайта, оптимизация, обновление версий joomla и компонентов, усовершенствование карточек товаров, установка форм обратного звонка, быстрого заказа, улучшение юзабилити сайта.

По всем вопросам в icq 332629472

Joomla
13 лет назад
axiom2012
Анатолий 
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров