Требуется, чтобы при регистрации на сайте www.lanzauto.ru клиенту присваивался 6-ти значный лицевой счет, с возможностью его пополнить. CMS 1с битрикс
Разработка интернет-магазина на PrestaShop
Нужно разработать сайт детских товаров на движке Presta Shop.
От заинтересованных исполнителей жду портфолио соответствующих проектов.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется доработка интернет-магазина на joomla + virtuemart. Исправление ошибок в коде, ускорение отклика сайта, оптимизация, обновление версий joomla и компонентов, усовершенствование карточек товаров, установка форм обратного звонка, быстрого заказа, улучшение юзабилити сайта. По ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Есть работающий сайт-блог на Wordpress. Адрес вышлю по запросу. Поставил на него бесплатный шаблон интернет магазина, нужно поправить отображение статей, настроить оплату и настроить корректное отображение шаблона. Прошу указывать сроки ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходим интернет-магазин с интеграцией 1С. (дизайн я делаю сама- от вас - верстка, установка и настройка движка, интеграция) - Версия 1С 7.7 Торговля + Склад ред. 9.2 - Количество позиций из ...Интернет-магазины11 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется доработать функционал интернет-магазина на базе MODx + Shopkeeper. В приложенном файле указаны новые состояния которые нужно реализовать. От кандидатов ждем не просто "выполню за 7 дней за 300$", а ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт13 лет назад
WP 3.3.1 WP E-commerce 3.8.7.6.2 (плагин интернет-магазина) Структура такая: Светодиодные лампы: - Цоколь е27 - Цоколь е14 - Цоколь т8 Светодиодные ленты: - Серия nls-3528 ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Есть три задачи: 1) Настроить блог на wordpress 2) Залить и настроить интернет-магазин на oscommerc в рамках базового функционала данного движка 3) Настроить сайт www.fsoap.ru, сделанного на webassyst, ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
сверстать дизайн, натянуть и настроить движок. сразу указывайте срок и цену.Интернет-магазины8 заявокЗакрыт13 лет назад
Так таковой, магазин уже есть, его нужно немного доработать (доработать тему). Подробности выбранному исполнителю.Интернет-магазины6 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется наполнить товарами интернет-магазин на Joomla! Virtue Mart 5 руб за 1 товар. Всего товаров около 750 шт.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен13 лет назад