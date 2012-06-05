Миграция с VirtueMart на OpenCart

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт4 заявки171 просмотр

Миграция существующего интернет магазина с VirtueMart на OpenCart, со сменой дизайна, дизайн есть

Перенос магазина на новый движок без потери существующего функционала, ссылок:

Перенос всех товаров по группам и с фотографиями, артикулами

Доставка

* Курьерская — настраиваемая стоимость

* Самовывоз

* Новая почта

Оплата

* Наличные (самовывоз, курьер)

*Приват24

* Наложенный платеж

Адрес магазина: http://autoelektro.com.ua/

Joomla 1.5 + virtuemart 1.1.9, для ЧПУ использовался sh404SEF

JoomlaOpencart
13 лет назад
redkaev
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров