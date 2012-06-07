Создание инет-магазина

Необходимо создание интернет-витрины/интернет-магазина для торговой компании.

Основные требования:

1. Уникальный дизайн

2. Связка с 1С

3. Порядка 10 тыс. позиций номенклатуры

4. Хорошая работа под нагрузкой

5. НЕ самописная КМС, при необходимости готовы выкупить лицензию указанной КМС.

6. Модульность КМС.

Цена должна включать в себя услуги по размещению и конечной настройке на хостинге заказчика.

Подробное ТЗ - выбранным кандидатам.

Без цены и сроков предложения не рассматриваю, понятно что цену скорректируем в процессе, но ее порядок нужно указать.

Без аналогичных работ в портфолио предложения не рассматриваю, сразу давайте ссылки, 1-3 вполне достаточно.

В личку писать не нужно - буду игнорировать, оставляйте все предложения здесь.

Рассматриваю предложения только от участников с рейтингом.

UP: еще раз для тех кто не читает внимательно - Без цены и сроков предложения не рассматриваю!