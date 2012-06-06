Программа для интернет-магазина

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки194 просмотра

Нужно подключить программу к интернет магазину, для работы с прайсами, ценами, наличием товаров, приоритетами для яндекс маркета, пример такой программы shopclient. Ниже скриншоты программы которая мне нужна. Все вопросы в аську 400898634

13 лет назад
promonika
Ярослав 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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