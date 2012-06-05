Консультации по Интернет-магазину на Bitrix

Нужна помощь по функционалу Интернет-магазина Bitrix редакции бизнес. Есть интеграция с 1С. Требуется консультация по функция модуля Каталог и совместной работе с 1С. Общение по Skype. Думаю потребуется до двух часов вермени чтобы прояснить текущие вопросы. Цену дайте за час вашей консультации.

Приоритет тому у кого есть сертификаты по интеграции с 1С и реализованные проекты.(давайте ссылки). Проект закрою сразу, как только найду устраивающего по цене и опыту исполнителя.

Если сработаемся - скорее всего в дальнейшем будет привлечение для выполнения настройки битрикса, написании шаблона, общей оптимизации сайта и т.д.