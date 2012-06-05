Консультации по Интернет-магазину на Bitrix

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Закрыт1 заявка176 просмотров

Нужна помощь по функционалу Интернет-магазина Bitrix редакции бизнес. Есть интеграция с 1С. Требуется консультация по функция модуля Каталог и совместной работе с 1С. Общение по Skype. Думаю потребуется до двух часов вермени чтобы прояснить текущие вопросы. Цену дайте за час вашей консультации.

Приоритет тому у кого есть сертификаты по интеграции с 1С и реализованные проекты.(давайте ссылки). Проект закрою сразу, как только найду устраивающего по цене и опыту исполнителя.

Если сработаемся - скорее всего в дальнейшем будет привлечение для выполнения настройки битрикса, написании шаблона, общей оптимизации сайта и т.д.

13 лет назад
dsa046
Сергей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

Proffdesign
Александр 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$25
1 день

Заявки фрилансеров

Proffdesign
Александр 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад