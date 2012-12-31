Joomla + VM. Обновить дизайн, добавить функции

Эскендер выполнял для меня редизайн интернет-магазина и добавление функциональности магазина (Joomla+VM). В работе он проявил себя достаточно ответственно. Был проделан реально огромный объем работы за, на мой взгляд, небольшие деньги. В процессе работы было представлено несколько дизайнов, один из которых с определенными переделками в конце концов и реализован, значительно расширен функционал интернет магазина. Критика и рабочие изменения проекта воспринимались адекватно. В целом, я доволен работой с Эскендером. Не могу не отметить и минусы в работе. Практически все выполнялось с теми или иными задержками, за которые, однако, была предложена разумная компенсация. В целом, если у вас есть проект, который нужно выполнить качественно, недорого и быстро, причем, как обычно, выбор только двух из трех, и вы можете потерпеть со сроками, то могу порекомендовать Эскендера. Не быстро, но, однозначно, качественно и недорого. Также порекомендую его, если вы ищете человека на долговременную поддержку проекта.