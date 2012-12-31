Joomla + VM. Обновить дизайн, добавить функции

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен2 заявки158 просмотров

Исходный сайт: Joomla 1.5 + Virtuemart 1.9.

В перспективе переход на Virtuemart 2.X.

Требуется изменить дизайн и доработать функциональность имеющегося интернет магазина.

Уточнить требования к хостингу, оптимизировать работу движка.

От фрилансера — примеры выполненных работ на указанном движке и предполагаемый бюджет на весь проект или на каждый этап в отдельности.

Предпочтительная оплата - поэтапно. Варианты оплаты - WebMoney, в Санкт-Петербурге возможен наличный расчет.

Предложения направляйте, пожалуйста, в личку. Обязательно указывайте примеры выполненных вами таких интернет-магазинов.

Joomla
13 лет назад
Pike777
Олег 
54 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

iskander-prof
Эскендер 
41 год
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$385
10 дней
Эскендер выполнял для меня редизайн интернет-магазина и добавление функциональности магазина (Joomla+VM). В работе он проявил себя достаточно ответственно. Был проделан реально огромный объем работы за, на мой взгляд, небольшие деньги. В процессе работы было представлено несколько дизайнов, один из которых с определенными переделками в конце концов и реализован, значительно расширен функционал интернет магазина. Критика и рабочие изменения проекта воспринимались адекватно. В целом, я доволен работой с Эскендером. Не могу не отметить и минусы в работе. Практически все выполнялось с теми или иными задержками, за которые, однако, была предложена разумная компенсация. В целом, если у вас есть проект, который нужно выполнить качественно, недорого и быстро, причем, как обычно, выбор только двух из трех, и вы можете потерпеть со сроками, то могу порекомендовать Эскендера. Не быстро, но, однозначно, качественно и недорого. Также порекомендую его, если вы ищете человека на долговременную поддержку проекта.
Хороший, терпеливый заказчик.

Заявки фрилансеров

iskander-prof
Эскендер 
41 год
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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