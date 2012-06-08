Небольшие доработки на VAMshop сделать

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен2 заявки113 просмотров

В частности - подправить ссылки, общий шрифт сайта, сделать чтобы баннеры открывались в этом же окне, поставить код гугл аналитикс и яндексовские два кода. Также сменить почту в админке.

Да, и еще добавить форму обратной связи.

Да и еще поменять пару паролей в админке и БД сайта.

И пару вопросов по страницам информационным как вставлять картинки и еще что-то в этом же роде (сейчас просто не вспомню, дома допишу).

Срочность 1 день, цену писать сразу, без цены не буду рассматривать. Оплата ЯД или вебмани - в рублях исключительно!

13 лет назад
trend
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
82 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

rigos
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Отличная оперативная работа профессионала! Мои рекомендации.
Заказчик вежлив и корректен. точно ставит задачу.приятно иметь дело. рекомендую

Заявки фрилансеров

rigos
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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