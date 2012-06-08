Небольшие доработки на VAMshop сделать

В частности - подправить ссылки, общий шрифт сайта, сделать чтобы баннеры открывались в этом же окне, поставить код гугл аналитикс и яндексовские два кода. Также сменить почту в админке.

Да, и еще добавить форму обратной связи.

Да и еще поменять пару паролей в админке и БД сайта.

И пару вопросов по страницам информационным как вставлять картинки и еще что-то в этом же роде (сейчас просто не вспомню, дома допишу).

Срочность 1 день, цену писать сразу, без цены не буду рассматривать. Оплата ЯД или вебмани - в рублях исключительно!