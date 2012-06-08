Нужен простой магазин состоящий из двух страниц на первой главной инфа о фирме и перечень товаров в строчку.при выборе необходимого товара переход на подстраницу в которой выбирается свойства товара по всем вопросам аська 573 426 121. 067 9376143 пример работы аналогичного сайтаhttp://www.euroticket.com.ua/ru/sport/bilety_na_eu... значит по меню надо как на первой картинки. поле "продать" в нем просто форма в которой желающий продать свой товар оставляет свои фио. и высылает скан билета. нам, а мы сами потом размещением его на сайте. платежные системы можно не устанавливать.