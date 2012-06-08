Редизайн сайта 1sofia.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт15 заявок226 просмотров

редизайн сайта с дальнейшим продвижением!

Мысли по дизайну сайта уже есть, нужна реализация, и конкретный бюджет и реальный, адекватный бюджет по дальнейшему продвижению!

13 лет назад
MorozovAN
Алексей 
53 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

sergy-info
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 отзывов
13 лет назад
$200
10 дней

Заявки фрилансеров

sergy-info
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 отзывов
13 лет назад

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