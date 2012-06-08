1) Подобрать 10-20 тематических готовых шаблонов дизайна(тематика в направлении реклама, неон, феерверки, празник) 2) Выбираем 1-н самый подходящий для решения конкретной задачи 3) Установить Open-cart с выбраным шаблоном на имеющийся хостинг... ...
Срочно разобрать несколько багов, Opencart
Нужно разобрать несколько багов.
1. http://26.sidoruk2000.colocall.com/index.php?route=product/productall - не выводится модуль в позиции выше текста. Схема вывода создана, вывод отсутствует.
2. http://www.paffos.ru/ - не работает добавление в корзину (вопрос со скриптами)
просьба откликнутся только знающих а не пробующих разобраться.
Вопрос горящий.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Интернет-магазин под "ключ". CMS - предлагайте варианты, дизайн - из набора стандартных + размещение логотипа. Подробное ТЗ при обсуждении.Интернет-магазины38 заявокЗакрыт13 лет назад
В таблице Product создаём поле Rank (int), в нём будет содержаться порядок, в котором должны выводиться товары. Нужно сделать следующее: 1. Товары сортируются при выводе по полю Rank - чем больше, тем ...Закрыт13 лет назад
- $500
Нужно создать копию сайта ru.calameo. com Главное чтобы совпадал функционал. За подробностями в ICQ - 7066635Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Нужен движок магазина с компонентой склад. Подробное ТЗ — выбранным кандидатам. Без аналогичных работ в портфолио предложения не рассматриваю. Рассматриваю предложения только от участников с рейтингом.Интернет-магазины10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $130
Нужен простой магазин состоящий из двух страниц на первой главной инфа о фирме и перечень товаров в строчку.при выборе необходимого товара переход на подстраницу в которой выбирается свойства товара по всем вопросам аська 573 426 ...Закрыт13 лет назад
редизайн сайта с дальнейшим продвижением! Мысли по дизайну сайта уже есть, нужна реализация, и конкретный бюджет и реальный, адекватный бюджет по дальнейшему продвижению!Закрыт13 лет назад
В частности - подправить ссылки, общий шрифт сайта, сделать чтобы баннеры открывались в этом же окне, поставить код гугл аналитикс и яндексовские два кода. Также сменить почту в админке. Да, и еще добавить ...Завершен13 лет назад
- $50
Требуется доработать модуль доставки магазина на vamshop, то есть чтобы была возможность устанавливать цену на каждый город, а не на всю географическую зону + мелкие правкиИнтернет-магазинынет заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимы консультативные услуги на стадии создания сайта с использованием стандартного шаблона (планируется использовать стандартный шаблон, не соответствующий тематике продаваемых товаров) в дальнейшем понадобится помощь для доработки и кастомизации сайта под конкретные нужды с учетом специфики ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт13 лет назад