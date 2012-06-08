Срочно разобрать несколько багов, Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрытнет заявок154 просмотра

Нужно разобрать несколько багов.

1. http://26.sidoruk2000.colocall.com/index.php?route=product/productall - не выводится модуль в позиции выше текста. Схема вывода создана, вывод отсутствует.

2. http://www.paffos.ru/ - не работает добавление в корзину (вопрос со скриптами)

просьба откликнутся только знающих а не пробующих разобраться.

Вопрос горящий.

Opencart
13 лет назад
vipwebs
47 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Установить Opencart на имеющийся хостинг

    $20

    1) Подобрать 10-20 тематических готовых шаблонов дизайна(тематика в направлении реклама, неон, феерверки, празник) 2) Выбираем 1-н самый подходящий для решения конкретной задачи 3) Установить Open-cart с выбраным шаблоном на имеющийся хостинг... ...

    Opencart
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Заплатка к Virtuemart 2

    В таблице Product создаём поле Rank (int), в нём будет содержаться порядок, в котором должны выводиться товары. Нужно сделать следующее: 1. Товары сортируются при выводе по полю Rank - чем больше, тем ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Движок магазина с компонентой склад

    $500

    Нужен движок магазина с компонентой склад. Подробное ТЗ — выбранным кандидатам. Без аналогичных работ в портфолио предложения не рассматриваю. Рассматриваю предложения только от участников с рейтингом.

    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ticket

    $130

    Нужен простой магазин состоящий из двух страниц на первой главной инфа о фирме и перечень товаров в строчку.при выборе необходимого товара переход на подстраницу в которой выбирается свойства товара по всем вопросам аська 573 426 ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Редизайн сайта 1sofia.ru

    редизайн сайта с дальнейшим продвижением! Мысли по дизайну сайта уже есть, нужна реализация, и конкретный бюджет и реальный, адекватный бюджет по дальнейшему продвижению!

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Небольшие доработки на VAMshop сделать

    В частности - подправить ссылки, общий шрифт сайта, сделать чтобы баннеры открывались в этом же окне, поставить код гугл аналитикс и яндексовские два кода. Также сменить почту в админке. Да, и еще добавить ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание Интернет-магазина на Bitrix

    Необходимы консультативные услуги на стадии создания сайта с использованием стандартного шаблона (планируется использовать стандартный шаблон, не соответствующий тематике продаваемых товаров) в дальнейшем понадобится помощь для доработки и кастомизации сайта под конкретные нужды с учетом специфики ...

    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад