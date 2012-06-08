Заплатка к Virtuemart 2

В таблице Product создаём поле Rank (int), в нём будет содержаться порядок, в котором должны выводиться товары. Нужно сделать следующее:

1. Товары сортируются при выводе по полю Rank - чем больше, тем выше в списке.

2. Если Rank=-1, то товар уходит в низ списка и при выводе добавляется надпись "НЕТ В НАЛИЧИИ" (при выводе списка товаров и в карточке товара)