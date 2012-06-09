Все доброго времени суток!

Необходима доработка Интернет - магазина, точнее вот что:

- изменить адреса нахождения фактического магазина, т.е. который находится в г. Астана по некоторым вкладкам, где самостоятельно не смог откорректировать;

- поменять картинку каталога;

- изменить значок, который высвечивается на панели задач в браузере, когда открыт наш магазин.

Возможно ещё что-то по мелочи.

Также интересует написание текстов на тематику магазина. 2 текста в неделю, чтобы был не плагиат.

Магазин на движке Вам Шоп. : www.runail-shop.kz

с/у Денис