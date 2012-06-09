Ищем фрилансера, который мог бы вносить постоянные изменения и доработки в действующий интернет-магазин. CMS Magento 1.6.2 работает на виртуальном сервере под управлением Centos 6, Nginx, APC PHP, MySQL, Varnish cache. ...
Магазин на Joomla.
Нужен магазин с точным функционалом как этот http://www.cymax.com .
Сайт будет работать на территории Америки, нужно будет привязать к нему шопинг кард и пайпал.
Тут пример работы шопинг карт: http://1click2buy.myshopify.com/cart добавте товар в корзину и нажмите CHECKOUT.
Дизайн в PSD наш, верстка ваша. Наполнять магазин не нужно.
ТЗ приложил!!! Указывайте – CMS, стоимость, срок 30-35 календарный дней!
Заявки фрилансеров
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