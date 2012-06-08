Поддержка интернет-магазина (PHP, Magento)

Ищем фрилансера, который мог бы вносить постоянные изменения и доработки в действующий интернет-магазин.

CMS Magento 1.6.2 работает на виртуальном сервере под управлением Centos 6, Nginx, APC PHP, MySQL, Varnish cache.

Есть тестовый сервер с такой же конфигурацией.

Основные задачи:

1. Установка и настройка модулей Magento

2. Внесение изменений в верстку страниц

3. Изменение программного кода движка и модулей в соответствии с бизнес-требованиями

4. Администрирование сервера

Схема работы: получаете задание, выполняете, демонстрируете результат на нашем тестовом сервере, после подтверждения выкатываете на продакшн-сервер.

Работа постоянная, ориентировочно 5 часов в неделю. Схема оплаты по договоренности (помесячно, почасово либо смешанный вариант).

Требования: PHP, MySQL, Javscript, AJAX, CSS, администрирование и оптимизация веб-серверов Nginx на RHEL (Centos). Опыт работы с Magento будет огромным преимуществом.

Отправляйте информацию о своем опыте подобной работы и пожелания по оплате.