1) Подобрать 10-20 тематических готовых шаблонов дизайна(тематика в направлении реклама, неон, феерверки, празник) 2) Выбираем 1-н самый подходящий для решения конкретной задачи 3) Установить Open-cart с выбраным шаблоном на имеющийся хостинг... ...
Поддержка интернет-магазина (PHP, Magento)
Ищем фрилансера, который мог бы вносить постоянные изменения и доработки в действующий интернет-магазин.
CMS Magento 1.6.2 работает на виртуальном сервере под управлением Centos 6, Nginx, APC PHP, MySQL, Varnish cache.
Есть тестовый сервер с такой же конфигурацией.
Основные задачи:
1. Установка и настройка модулей Magento
2. Внесение изменений в верстку страниц
3. Изменение программного кода движка и модулей в соответствии с бизнес-требованиями
4. Администрирование сервера
Схема работы: получаете задание, выполняете, демонстрируете результат на нашем тестовом сервере, после подтверждения выкатываете на продакшн-сервер.
Работа постоянная, ориентировочно 5 часов в неделю. Схема оплаты по договоренности (помесячно, почасово либо смешанный вариант).
Требования: PHP, MySQL, Javscript, AJAX, CSS, администрирование и оптимизация веб-серверов Nginx на RHEL (Centos). Опыт работы с Magento будет огромным преимуществом.
Отправляйте информацию о своем опыте подобной работы и пожелания по оплате.
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