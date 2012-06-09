Ищем фрилансера, который мог бы вносить постоянные изменения и доработки в действующий интернет-магазин. CMS Magento 1.6.2 работает на виртуальном сервере под управлением Centos 6, Nginx, APC PHP, MySQL, Varnish cache. ...
Шаблонный магазин детских товаров на OpenCart
Создать шаблонный магазин детских товаров на OpenCart согласно прикрепленному тз. В тз на дизайн внимания не обращать т.к. изначально планировалось делать сайт с нуля, а потом было решено купить шаблон.
Указывайте свои цены и сроки.
Сразу сообщаем, что работаем без предоплат. Работа по етапно, показываете какой то результат — оплата. Работаем именно в таком русле.
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