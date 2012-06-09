Создать шаблонный магазин детских товаров на OpenCart согласно прикрепленному тз. В тз на дизайн внимания не обращать т.к. изначально планировалось делать сайт с нуля, а потом было решено купить шаблон.

Указывайте свои цены и сроки.

Сразу сообщаем, что работаем без предоплат. Работа по етапно, показываете какой то результат — оплата. Работаем именно в таком русле.