Ищем фрилансера, который мог бы вносить постоянные изменения и доработки в действующий интернет-магазин. CMS Magento 1.6.2 работает на виртуальном сервере под управлением Centos 6, Nginx, APC PHP, MySQL, Varnish cache. ...
Перенести сайт с самописной CMS на Drupal
Суть задачи, есть сайт интернет-магазина с каталогом.Товарных позиций немного но планируется расширение в будущем. Текущая CMS самописная и разработчик канул в лету. Требуется - перенести сайт на CMS Drupal с сохранением текущей функциональности. Предусмотреть вариант расширения до многоязычной версии.(4-5 языков) с возможностью заливки разного контента для разных стран.Если сможете предложить решение на других CMS например Joomla, можем рассмотреть предложение.
От Вас-пожелания по ТЗ, и опыт переноса проектов среднего калибра с постановкой на CMS.
Адрес сайта скину выбранному исполнителю. Также хотелось бы услышать цену( после обсждения ТЗ)
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