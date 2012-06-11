Перенести сайт с самописной CMS на Drupal

Суть задачи, есть сайт интернет-магазина с каталогом.Товарных позиций немного но планируется расширение в будущем. Текущая CMS самописная и разработчик канул в лету. Требуется - перенести сайт на CMS Drupal с сохранением текущей функциональности. Предусмотреть вариант расширения до многоязычной версии.(4-5 языков) с возможностью заливки разного контента для разных стран.Если сможете предложить решение на других CMS например Joomla, можем рассмотреть предложение.

От Вас-пожелания по ТЗ, и опыт переноса проектов среднего калибра с постановкой на CMS.

Адрес сайта скину выбранному исполнителю. Также хотелось бы услышать цену( после обсждения ТЗ)