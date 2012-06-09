Доработка интернет-магазина автозапчастей. Друпал

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Закрыт4 заявки168 просмотров

Необходимо ДОДЕЛАТЬ магазин автозапчастей — autogarage.kiev.ua. Реализован на Друпале (Drupal).

Требуются небольшие корректировки на рабочем сайте. + реализовать фильтр по категориям.

В предложении просьба указывать отдельно цену на реализацию фильтра. Подробности в файле

Drupal
13 лет назад
brazo
40 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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